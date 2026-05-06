兵庫アーバン競馬は6日の「兵庫チャンピオンシップ」の売り上げが11億9842万8100円に達し、同レースのレコード（従来は24年の8億7508万2500円）をマークしたと発表した。なお、これは園田競馬における1競走最高売得金（従来は24年兵庫ゴールドトロフィー＝9億7004万5200円）となった。園田競馬の1競走の売り上げが10億円を初めて突破したことになる。なお、5月6日の一日当たりの売り上げは23億6334万4800円で、これもレコー