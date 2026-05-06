4月に三原市で土の中から見つかった男性の遺体と、発見のきっかけとなった東広島市の殺人事件。2つの事件には、ある”接点”があることがわかりました。■廣原記者リポート「遺体が見つかってきょうで1週間です。ブルーシートや規制線は剥がされていて、現場には多くのお花やお酒などが供えられています。」遺体が発見された現場では、捜索のため掘り起こされていた場所が元に戻され、手を合わせる人の姿が見ら