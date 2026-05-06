マルチバースプロジェクト・METALVERSEが、初のオフィシャル配信シングルと、MV「GIZA」を5月8日に“出現”することを発表した。これまでオフィシャルからの音源のリリースは無く、YouTubeオフィシャルチャンネルにライブMVが公開されていたMETALVERSEだが、この度、音源リリースと共にスタジオで収録されたMVも公開されることがアナウンスされた。ジャケット写真「GIZA」は、混沌とした⽇常の中で、⼼も⾝体も