マルチバースプロジェクト・METALVERSEが、初のオフィシャル配信シングルと、MV「GIZA」を5月8日に“出現”することを発表した。

これまでオフィシャルからの音源のリリースは無く、YouTubeオフィシャルチャンネルにライブMVが公開されていたMETALVERSEだが、この度、音源リリースと共にスタジオで収録されたMVも公開されることがアナウンスされた。

ジャケット写真

「GIZA」は、混沌とした⽇常の中で、⼼も⾝体も切り刻まれるような闇を抱え、⼀縷の望みを託した光に導かれる、そんな瞬間を「GIZA」というストレートでエッジィなワードで切り取った、 METALVERSEの楽曲群の中で最もヘヴィなチューンだという。初のスタジオ収録となるMVでは、最新デザインのバトルスーツに身を包んだメンバーが、「⾚」と「⻘」のレーザーに映し出されたマルチバースワールドの中で楽曲の持つ⼆⾯性を表現した映像に仕上がっているとのことだ。

また、「GIZA」の数量限定生産CDが5月9日に東京・Spotify O-EASTで開催される＜METALVERSE#3 - GARDEN OF EDEN＞で先行販売されることが決定した。こちらにはメンバー全員の直筆サイン入りポストカードが会場販売スペシャル特典としてプレゼントされるので、こちらもチェックしてほしい。

また、8月25日には東京・Zepp Hanedaで開催される初の対バンイベント＜VERSE BY VERSE #1＞で、KAWAII LAB.より誕生したグループ・MORE STARと初共演することが先日アナウンスされている。このイベントではガールズバンド・KOIAIのメンバーからなるスペシャルバンド・VΛND from KOIAIがバックアップすることも決定している。なお、本イベントはチケット先行受付中だ。

◾️「GIZA」

2026年5月8日（金）リリース

配信：https://lnk.to/METALVERSE_GIZA ◆「GIZA」数量限定生産CD

品番：MVPR-1001 価格：1,000円（税込） 販売方法：＜METALVERSE#3 - GARDEN OF EDEN＞のグッズ売場にて販売予定。

販売日時：2026年5月9日（土）先行販売14:30〜17:00／開場中17:30〜18:30／終演後

販売場所：Spotify O-EAST特設グッズ売場

会場購入特典：メンバー全員の直筆サイン入りポストカード（全3種／ランダム配布） ※会場販売は、当日の公演チケットをお持ちのお客様のみご利用いただけます。

※販売時間や販売場所は、当日の状況により変更となる場合がございます。

※やむを得ない事情により、販売ラインナップの変更や、販売の一時中断・中止をする場合が

ございます。

※購入制限：1会計につき、各アイテム1点まで。売場内での並びなおしは禁止とさせていただきます。

※商品は数に限りがございます。当日のご用意分が売切れ次第、販売終了となります。

※お支払いは、現金・クレジットカード(一括払いのみ)・電子マネー(交通系IC/iD/楽天

Edy/WAON/nanaco/QUICPay)・コード決済(楽天Pay/PayPay/d払い/au PAY/メルペイ/銀行

Pay/WeChat Pay/Alipay)がご利用いただけます。

※会場の電波状況により、クレジットカード・電子マネー・コード決済がご利用いただけない

場合もございます。その際には、現金でのお支払いに変更をお願いさせていただく場合もござ

いますので、予めご了承ください。

※お買い求めいただいた商品・サイズ・数量・お釣銭などは、必ずその場でご確認ください。

売場を離れてからの対応はできません。

※不良品以外の返品・交換はできません。万が一商品不良が発生した場合は、当日中にグッズ

売場のスタッフまでお声掛けください。

◾️＜VERSE BY VERSE #1＞ 出演：METALVERSE、MORE STAR

日程：2026年8月25日（火）OPEN : 18:00 / START : 19:00

会場：Zepp Haneda(TOKYO)

お問い合わせ：HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077（平日 12:00〜18:00） ▼チケット料金

1F・前方スタンディング \6,600 消費税込、整理番号付

注釈付き・1F後方指定席 \7,700 消費税込、座席番号付

2F指定席 \8,800 消費税込、座席番号付

※入場時別途1ドリンク代600円必要、未就学児童入場不可、1申込につき4枚まで

※注釈付1F後方指定席については、前方のスタンディングのお客様がいる為、着席してのご観覧の場合はステージが見えにくい可能性がございますのでご了承ください。 ▼チケット販売情報

＜最速プレリザーブ先行＞ 〜2026年5月11日（月）23:59

申し込みURL：https://w.pia.jp/t/metalverse-morestar/

公演詳細：https://metalverse-world.com/

◾️＜METALVERSE#3 - GARDEN OF EDEN＞ 日程：2026年5月9日（土）OPEN : 17:30 / START : 18:30

会場：Spotify O-EAST

※SOLD OUT