レインズインターナショナル（横浜市西区）が運営する焼き肉チェーン「牛角」の「母の日キャンペーン」が5月7日から期間限定で実施されます。食べ放題コースが「平日20％オフ」「休日10％オフ」になります。【えっ？】対象の各コースの一覧がコレです！食べたい肉のコースをチェック！同キャンペーンの対象コースは「お気軽コース／名探偵コナンコラボグッズ付きお気軽コース」（3058円、以下、税込み）、「焼肉堪能コース／