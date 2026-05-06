専業投資家のテスタが6日、自身のXを更新し、取引画像を投稿しながら現在の持ち株を紹介した。【画像】気になる！ケタ違いの含み益出したテスタの保有株最初に「あまりに先物上げてたのでSBGのヘッジも兼ねて売りでIN。したんだけど、もうミニ150枚だけで9億相当のポジになるとかほんと感覚自体を変えないと危ないですなぁ」と報告。先物取引でプラス357万5500円の含み益が表示された画像を投稿した。その後、ファンからの「