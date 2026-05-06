タレント小原ブラス（34）が6日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、企業で個人情報のSNS投稿が相次いでいる問題について私見を語った。福岡市に本社を置く西日本シティ銀行は先月30日、同行下関支店の行員が、SNSアプリで執務室内の様子をアップし、個人情報を漏えいした問題で謝罪。4月末ごろに銀行の支店内部とみられる場所で撮影された動画画像がSNS上で拡散され、その中に顧客個人名や融資金額とみ