【モデルプレス＝2026/05/06】6人組アイドルグループ・夜光性アミューズの公式X（旧Twitter）が6日に更新された。メンバーのふてこが疲労骨折したことを報告した。【写真】喘息で疲労骨折したアイドル◆ふてこ、喘息で疲労骨折公式Xでは「ふてこが喘息の影響による疲労骨折のため、本日のライブよりパフォーマンスを一部制限させていただきます」と報告。「急なご報告となり大変申し訳ございませんが、何卒ご理解のほどよろしくお