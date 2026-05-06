トルクレンチ、もう一回「カチッ」はOK？クルマの整備作業のなかで、一般ドライバーでも自ら行うことが多い作業のひとつがタイヤ交換です。手順と注意点さえしっかり守れば誰でもできる整備なので、5月の連休中に「夏タイヤへ履き替えよう」と考えている人も多いのではないでしょうか。【写真で見る】これがタイヤ交換の際に「用意するマストアイテム」です一方、タイヤ・ホイール合計での1本あたりの重量は、現代のクルマで20