【モデルプレス＝2026/05/06】ダンスボーカルグループ・WATWING（ワトウィン）の八村倫太郎が5月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。幼少期ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】6人組グルメンバー「笑顔が変わらない」あどけない幼少期ショット◆八村倫太郎、幼少期ショット公開八村は「＃こどもの日」とハッシュタグを添え、自身の幼少期ショットを公開。スポーツウェア姿のあどけない八村が、ハンバーガーを顔の横に持っ