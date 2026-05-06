【モデルプレス＝2026/05/06】元日向坂46の富田鈴花が5月5日、自身のInstagramを更新。制服姿を公開し、反響を集めている。【写真】25歳元日向坂46「透明感がすごい」美脚スラリの制服姿◆富田鈴花、制服ショット公開富田は「制服着たから写真たくさん撮っちゃった とりあえずピースだよね」とつづり、制服姿を複数枚投稿。木目調の壁を背景に、ネイビーのジャケットとグレーのプリーツスカート、ハイソックスを合わせた王道制服ス