【モデルプレス＝2026/05/06】女優の木村文乃が5月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。子供のための彩り豊かな弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】38歳ママ女優「フルーツついててテンション上がる」子どもの好物詰まった弁当◆木村文乃、子供の好物たっぷり弁当披露木村は「チビうさ弁当」と題し、弁当の写真を投稿。ウインナーの載った塩焼きそば、焼きサケ、キャベツときゅうりの浅漬け、ブロッコリー、トマトと枝