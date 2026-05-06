積立型の保険に加入していたものの、「NISAのほうがリターンがよい」と聞くと、乗り換えを検討する人もいるでしょう。NISAでオルカンやS＆P500に投資して長期的に積み立てれば、保険で貯めるよりも効率よく増やしていける可能性があります。 本記事では、友人から「保険よりもNISAで積み立てたほうがよい」と言われ、保険を解約して乗り換えるケースを解説します。 解約返戻金100万円をNISAに一括投資