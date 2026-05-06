東急電鉄によりますと、東横線は午後0時45分ごろに横浜市の白楽駅と妙蓮寺駅との間で発生した人身事故の影響で、現在、菊名駅ー横浜駅間の上下線で運転を見合わせていています。運転再開は午後3時ごろを見込んでいるということです。