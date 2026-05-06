[5.6 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第15節](JITス)※14:00開始主審:田邉裕樹<出場メンバー>[ヴァンフォーレ甲府]先発GK 1 河田晃兵DF 4 山本英臣DF 20 遠藤光DF 44 福井啓太MF 7 荒木翔MF 8 安田虎士朗MF 16 林田滉也MF 19 水野颯太MF 25 平塚悠知FW 11 熊倉弘達FW 32 太田龍之介控えGK 33 山内康太DF 2 井上樹DF 3 野澤陸MF 6 小林岩魚MF 13 村上千歩MF 27 武井成豪MF 96 黒川淳史FW 10 内藤大和FW 14 藤井一志監督渋谷洋樹[