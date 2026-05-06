甲府vs磐田 スタメン発表
[5.6 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第15節](JITス)
※14:00開始
主審:田邉裕樹
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 4 山本英臣
DF 20 遠藤光
DF 44 福井啓太
MF 7 荒木翔
MF 8 安田虎士朗
MF 16 林田滉也
MF 19 水野颯太
MF 25 平塚悠知
FW 11 熊倉弘達
FW 32 太田龍之介
控え
GK 33 山内康太
DF 2 井上樹
DF 3 野澤陸
MF 6 小林岩魚
MF 13 村上千歩
MF 27 武井成豪
MF 96 黒川淳史
FW 10 内藤大和
FW 14 藤井一志
監督
渋谷洋樹
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 30 山崎浩介
DF 50 植村洋斗
DF 52 ヤン・ファンデンベルフ
MF 4 松原后
MF 7 上原力也
MF 8 為田大貴
MF 18 井上潮音
MF 27 佐藤凌我
MF 39 角昂志郎
FW 9 渡邉りょう
控え
GK 21 三浦龍輝
DF 2 川崎一輝
DF 3 森岡陸
DF 20 加藤大育
DF 36 吉村瑠晟
MF 6 金子大毅
MF 16 グスタボ・シルバ
MF 77 藤原健介
FW 11 マテウス・ペイショット
監督
三浦文丈
※14:00開始
主審:田邉裕樹
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 4 山本英臣
DF 20 遠藤光
DF 44 福井啓太
MF 7 荒木翔
MF 8 安田虎士朗
MF 16 林田滉也
MF 19 水野颯太
MF 25 平塚悠知
FW 11 熊倉弘達
FW 32 太田龍之介
控え
GK 33 山内康太
DF 2 井上樹
DF 3 野澤陸
MF 6 小林岩魚
MF 27 武井成豪
MF 96 黒川淳史
FW 10 内藤大和
FW 14 藤井一志
監督
渋谷洋樹
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 30 山崎浩介
DF 50 植村洋斗
DF 52 ヤン・ファンデンベルフ
MF 4 松原后
MF 7 上原力也
MF 8 為田大貴
MF 18 井上潮音
MF 27 佐藤凌我
MF 39 角昂志郎
FW 9 渡邉りょう
控え
GK 21 三浦龍輝
DF 2 川崎一輝
DF 3 森岡陸
DF 20 加藤大育
DF 36 吉村瑠晟
MF 6 金子大毅
MF 16 グスタボ・シルバ
MF 77 藤原健介
FW 11 マテウス・ペイショット
監督
三浦文丈