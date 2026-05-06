[5.6 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第15節](JITス)

※14:00開始

主審:田邉裕樹

<出場メンバー>

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 1 河田晃兵

DF 4 山本英臣

DF 20 遠藤光

DF 44 福井啓太

MF 7 荒木翔

MF 8 安田虎士朗

MF 16 林田滉也

MF 19 水野颯太

MF 25 平塚悠知

FW 11 熊倉弘達

FW 32 太田龍之介

控え

GK 33 山内康太

DF 2 井上樹

DF 3 野澤陸

MF 6 小林岩魚

MF 13 村上千歩

MF 27 武井成豪

MF 96 黒川淳史

FW 10 内藤大和

FW 14 藤井一志

監督

渋谷洋樹

[ジュビロ磐田]

先発

GK 1 川島永嗣

DF 30 山崎浩介

DF 50 植村洋斗

DF 52 ヤン・ファンデンベルフ

MF 4 松原后

MF 7 上原力也

MF 8 為田大貴

MF 18 井上潮音

MF 27 佐藤凌我

MF 39 角昂志郎

FW 9 渡邉りょう

控え

GK 21 三浦龍輝

DF 2 川崎一輝

DF 3 森岡陸

DF 20 加藤大育

DF 36 吉村瑠晟

MF 6 金子大毅

MF 16 グスタボ・シルバ

MF 77 藤原健介

FW 11 マテウス・ペイショット

監督

三浦文丈