Snow Man・宮舘涼太が主演を務めるオシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』公式Instagramでは、宮舘と松倉海斗（Travis Japan）のオフショットを公開した。 【写真】笑顔でピース！宮舘涼太と松倉海斗の楽しげな2ショット ■宮舘涼太と松倉海斗の2ショットに反響続々 同ドラマ公式Instagramでは、「タミ恋off shot」として1点の写真を公開。 時沢エータ役を演じる宮舘と