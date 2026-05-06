歌手で女優の沢田亜矢子が1日、自身のインスタグラムでリフォーム中の様子を公開し、反響を呼んでいる。 【写真】なんてことでしょう洗練された空間に玄関先の緑も美しい 「最終仕上，突入更に新しい部屋に合わない物，断捨離それー！ 最終コーナー直線コース，鞭が入ります！」と最終段階に入っていることを明かした沢田。投稿した写真は壁掛けテレビをつける作業風景や大きな姿見が