浜松市中央区で5日、「はっけよい浜松フェス」が開かれ元横綱・稀勢の里の二所ノ関親方のトークショーなどに多くの家族連れなどが訪れました。これは掛川市の酒造メーカー、遠州山中酒造が子どもの健やかな成長を願い初めて開いたものです。元横綱・稀勢の里の二所ノ関親方は、若い頃、体を大きくして強くなるために米を1升食べていたことなどをトークショーで披露し、一緒にステージに