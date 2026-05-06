©尾田栄一郎／集英社・「THE ONE PIECE」製作委員会 ONE PIECEの新アニメシリーズ「THE ONE PIECE」が、Netflixで2027年2月に世界配信開始される事が決定。新たなコンセプトアートも公開された。このシリーズは、ONE PIECEを「東の海(イーストブルー)編」第1話から再びアニメ化するもので、制作は「SPY×FAMILY」、「進撃の巨人」などを手掛けてきたWIT STUDIOが担当する。 シー