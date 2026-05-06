6日はゴールデンウイーク最終日。連休を行楽地や海外などで過ごした人たちによるUターンラッシュが続いています。◇ゴールデンウイーク最終日の6日、成田空港では海外から帰国した人などで混雑しています。香港から帰国「ご飯がおいしくて色々なお店でご飯を食べたのが思い出」 フィジーから帰国「何が楽しかった？」フィジーから帰国「プール」フィジーから帰国「（明日から）心機新たに頑張っていこうと思います」マレーシ