気象予報士でタレントの穂川果音（40）が5日、自身のインスタグラムを更新。白のタンクトップ姿＆デニムの猿島観光ショットを披露した。以前の投稿で「緑と海を感じにお出かけしてきたよさて、どこでしょう？？」とフォロワーに投げかけていた穂川。この日、「先日の写真、どこか正解している方が多くてびっくり正解は横須賀から船で15分ほどで行ける猿島です」と正解を明かした。「ジブリのような世界観で、涼しくてよ