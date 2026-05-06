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【GENDA GiGO Entertainment presents カードゲーム祭2026】 2026年5月3日～5月4日開催 会場：東京ビッグサイト西1・2・4ホール＆アトリウム 2026年5月3日と5月4日、ブシロード主催のTCGイベント「GENDA GiGO Entertainment presents カードゲーム祭2026」（以下カードゲーム祭2026）が開催された。カードゲーム