インスタグラムを更新海外サッカー、イタリア1部セリエAのACミランなどで活躍したズラタン・イブラヒモビッチ氏の“激変”姿が話題沸騰している。別人のような姿になった。イブラヒモビッチ氏が散髪用のケープを身にまとって椅子に座り、カメラに向かって微笑んでいる。頭頂部は綺麗に剃り上げられて丸刈り状態に。後ろでは、NF Lの元スーパースターであるトム・ブレイディ氏がバリカンを片手に、誇らしげな表情を浮かべて立