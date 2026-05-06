インスタグラムを更新

海外サッカー、イタリア1部セリエAのACミランなどで活躍したズラタン・イブラヒモビッチ氏の“激変”姿が話題沸騰している。

別人のような姿になった。

イブラヒモビッチ氏が散髪用のケープを身にまとって椅子に座り、カメラに向かって微笑んでいる。頭頂部は綺麗に剃り上げられて丸刈り状態に。後ろでは、NF Lの元スーパースターであるトム・ブレイディ氏がバリカンを片手に、誇らしげな表情を浮かべて立っている。

イブラヒモビッチ氏は日本時間5日、自身のインスタグラムに「賭けは賭けだ」とつづり、実際の画像を公開した。6月に開催されるワールドカップ（W杯）を前に、米スポーツ専門局「FOXスポーツ」で放送されたテレビコマーシャルのワンシーン。米国が優勝した未来で、賭けに負けたイブラヒモビッチ氏が丸刈りにされる様子をコミカルに描いている。

2023年の引退から3年。44歳になった“神”イブラヒモビッチ氏の衝撃的な姿に、海外ファンからは悲鳴や爆笑のコメントが相次いで寄せられた。

「オーマイガー」

「ダメダメ！ お願いだから、それはダメ！」

「同情するよ」

「ズラターーーン、なぜ…」

「Noooooo」

「まさか」

「マジかよ」

現役時代は長髪が印象的で、スウェーデン代表として02年、06年のW杯に出場したイブラヒモビッチ氏。投稿から12時間ほどで74万件以上の「いいね！」がつく大反響となっている。



（THE ANSWER編集部）