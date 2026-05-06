女優で歌手の小泉今日子が自身の還暦を記念し、今年1月から開催している全国ツアー「KK60〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」が、5月2日、3日の武道館2Daysを終えた。同10日の沖縄公演でファイナルを迎える。【こちらも読む】《あまりにも未熟で幼稚》《出鱈目な言動》キョンキョンのパートナー豊原功補「政治的発言」のウラ芸能界からも、女優の石田ひかり（53）やタレントの渡辺満里奈（55）らが武道館を訪れたこと