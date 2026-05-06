【ワシントン共同】米国務省は5日、職員削減の一環として約200人を正式に解雇した。米メディアが伝えた。イランを巡る混乱が続く中、危機対応に従事する外交官も含まれるという。トランプ政権は連邦政府機関の規模を縮小するとして大量解雇を進めている。キャリア外交官らの労働組合に当たる米外交協会は5日に声明を出し「経験豊富な外交官を解雇しながら、新規職員を採用している。健全な人員計画ではない」として反対を表明