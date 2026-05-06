道行く人を血みどろに痛めつけていく柳楽優弥（36）主演のNetflixドラマ『九条の大罪』が絶好調だ。４月２日の配信スタート以来、「今日のシリーズTOP10」で常に上位をキープ。SNS上でもその内容の是非についてさまざまな感想が飛び交っており、かなり多くの人がこの作品を視聴していることが分かる。柳楽といえば、14歳で初出演した映画『誰も知らない』（’04年）で、いきなりカンヌ国際映画祭男優賞を受賞した。しかも日本人初