今日6日は、九州から北海道では広く晴れて、紫外線対策が必要です。福岡と広島では「非常に強い」ランクの紫外線量が予想されています。ゴールデンウィーク最終日も、特に屋外のレジャーは日傘や帽子などで対策をしてください。九州から北海道紫外線対策を今日6日の日中は、高気圧に緩やかに覆われて、九州から北海道では広い範囲で晴れるでしょう。九州から関東の太平洋側では、南の海上にのびる前線の影響で沿岸部ほど雲が多く