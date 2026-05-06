俳優の土屋太鳳と佐藤勝利がW主演を務めるテレビ朝日系『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（毎週水曜後9：00)第4話が、きょう6日に放送される。あらすじと場面写真が公開された。【場面写真】桃子（土屋太鳳）に指紋刷毛を突き付けられる蕾（佐藤勝利）同作品は、“警察ドラマの金字塔”とも言える『踊る大捜査線』『教場』などのヒット作を手掛けた、君塚良一が紡ぎだす完全オリジナル作で、トラックで“爆走する捜査本部”