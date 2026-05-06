モデルの長谷川潤（３９）が高級車との最新ショットを披露した。６日までにインスタグラムで「美しいデザイン、ラグジュアリーだけどスポーティー、そしてＳＵＶ。私が車に求めるもの、すべて揃っている。さらにエレクトリックだなんて、これ以上ない」とつづった長谷川。「＠ｐｏｒｓｃｈｅ」と記し、黒のクールなファッションで運転する姿をアップ。スベスベの二の腕も見せ、フォロワーは「ホンマにカッコイイ！！！」「か