主にレースクイーンとして活躍中の酒井ゆりや（27）が、4月から大手芸能事務所バーニングプロダクションに所属した。このほど本紙の取材に応じ、本格的にタレント業に取り組む意気込みを語った。早速、今月3日にTBS系「サンデージャポン」（日曜午前9時54分）に初出演した。「初めての生放送が『サンデージャポン』ということで、とにかく緊張して、手汗が止まりませんでした。開始早々に太田（光）さんにいじっていただいたり、デ