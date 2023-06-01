NY株式5日（NY時間15:16）（日本時間04:16） ダウ平均49326.48（+384.58+0.79%） ナスダック25345.33（+277.53+1.11%） CME日経平均先物60665（大証終比：+1245+2.05%） 欧州株式5日終値 英FT100 10219.11（-144.82-1.40%） 独DAX 24401.70（+410.43+1.71%） 仏CAC40 8062.31（+86.19+1.08%） 米国債利回り 2年債 3.936（-0.016） 10年債 4.416（-0.022） 30年債 4.98