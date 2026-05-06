NY株式5日（NY時間15:16）（日本時間04:16）
ダウ平均　　　49326.48（+384.58　+0.79%）
ナスダック　　　25345.33（+277.53　+1.11%）
CME日経平均先物　60665（大証終比：+1245　+2.05%）

欧州株式5日終値
英FT100　 10219.11（-144.82　-1.40%）
独DAX　 24401.70（+410.43　+1.71%）
仏CAC40　 8062.31（+86.19　+1.08%）

米国債利回り
2年債　 　3.936（-0.016）
10年債　 　4.416（-0.022）
30年債　 　4.982（-0.032）
期待インフレ率　 　2.477（-0.042）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.063（-0.024）
英　国　　5.061（+0.097）
カナダ　　3.598（-0.015）
豪　州　　4.971（-0.009）
日　本　　2.504（-0.013）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝102.41（-4.01　-3.77%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4570.30（+37.00　+0.82%）

ビットコイン（ドル）
81436.75（+1502.05　+1.88%）
（円建・参考値）
1285万7234円（+237144　+1.88%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ