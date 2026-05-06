ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は３８４ドル高 シカゴ日経平均先物は６万６６５円
NY株式5日（NY時間15:16）（日本時間04:16）
ダウ平均 49326.48（+384.58 +0.79%）
ナスダック 25345.33（+277.53 +1.11%）
CME日経平均先物 60665（大証終比：+1245 +2.05%）
欧州株式5日終値
英FT100 10219.11（-144.82 -1.40%）
独DAX 24401.70（+410.43 +1.71%）
仏CAC40 8062.31（+86.19 +1.08%）
米国債利回り
2年債 3.936（-0.016）
10年債 4.416（-0.022）
30年債 4.982（-0.032）
期待インフレ率 2.477（-0.042）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.063（-0.024）
英 国 5.061（+0.097）
カナダ 3.598（-0.015）
豪 州 4.971（-0.009）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝102.41（-4.01 -3.77%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4570.30（+37.00 +0.82%）
ビットコイン（ドル）
81436.75（+1502.05 +1.88%）
（円建・参考値）
1285万7234円（+237144 +1.88%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49326.48（+384.58 +0.79%）
ナスダック 25345.33（+277.53 +1.11%）
CME日経平均先物 60665（大証終比：+1245 +2.05%）
欧州株式5日終値
英FT100 10219.11（-144.82 -1.40%）
独DAX 24401.70（+410.43 +1.71%）
仏CAC40 8062.31（+86.19 +1.08%）
米国債利回り
2年債 3.936（-0.016）
10年債 4.416（-0.022）
30年債 4.982（-0.032）
期待インフレ率 2.477（-0.042）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.063（-0.024）
英 国 5.061（+0.097）
カナダ 3.598（-0.015）
豪 州 4.971（-0.009）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝102.41（-4.01 -3.77%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4570.30（+37.00 +0.82%）
ビットコイン（ドル）
81436.75（+1502.05 +1.88%）
（円建・参考値）
1285万7234円（+237144 +1.88%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ