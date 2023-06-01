ＷＥＳＴ．が５日、横浜アリーナで全国ツアー「ＷＥＳＴ．ＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２６唯一無二」（全９都市２８公演、計２８万４０００人動員）の神奈川公演初日を迎えた。７人は花火の特効とともに舞台下からジャンプアップで登場。重岡大毅（３３）が作詞作曲・振り付けを手掛けた「これでいいのだ！」をポジティブパワー全開で届けた。重岡は「愛される準備できてんの！？俺たちのＬＯＶＥを受け取れや、横浜〜！」と