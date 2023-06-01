お笑いコンビ「エバース」の町田和樹が５日放送の「ロンドンハーツ」（テレビ朝日系）に出演した。番組では「Ｍ―１ファイナリストってどんな人？」と題して、芸人たちの素顔＆裏顔を調査。町田について後輩芸人の「マリーマリー」のえびちゃんが情報提供した。えびちゃんは「『極悪女王』で共演した唐田えりかさんと食事中に町田さんから飲みのお誘いがあった。普段からお世話になっている先輩のために紹介してあげようと待