アメリカ・ニューヨークのメトロポリタン美術館で4日（現地時間）、ファッションの祭典『メットガラ』が開催され、俳優やアーティストらが登場しました。■ニコール・キッドマンオスカー俳優のニコール・キッドマンさんらが華やかな衣装を披露。■大坂なおみ選手テニスの大坂なおみ選手は、赤いクリスタルをあしらった刺繍ガウンで姿を見せました。■ビヨンセ歌手のビヨンセさんは、ゴージャスなドレスで登場。約10年ぶりのメット