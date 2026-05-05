全日本プロレス５日後楽園大会の「チャンピオン・カーニバル２０２６（ＣＣ）」Ｂブロック最終戦でドラゴンゲートのオープン・ザ・ドリームゲート王者の菊田円（２６）が綾部蓮（２９）を下し、勝ち点８の２位で優勝決定トーナメント戦（１７日、大田区）への進出を決めた。菊田はこの日のメインイベントで綾部と対戦。ここまでの対戦結果により勝者がブロック通過となる大一番となった。一進一退の攻防が動いたのは１５分過