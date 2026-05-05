俳優の佐藤二朗と橋本愛がW主演するフジテレビ系連続ドラマ『夫婦別姓刑事』（毎週火曜後9：00）の第5話に神尾佑、望月春希、林裕太、染谷隼生の出演が決定した。【写真】名バディの予感…！肩を寄せ合う橋本愛＆佐藤二朗本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。四方田誠（佐藤）の亡き妻・皐月（さつき／清水美砂）の事件を担