◆パ・リーグ西武４―６ソフトバンク（５日・ベルーナドーム）この日は「ファミリーフェスタ」として開催され、来場した小学生以下のファンに西川愛也外野手監修のグラブが配布された。西川は「２番・中堅」で先発出場。３点を追う５回１死一塁では中前安打を放った。また、「バッティングが多分野球で一番楽しいと思うんですけど、それだけじゃなくて守ったり走ったりというのも楽しいってところ（を伝えたい）」と語ったよ