会場一体で音楽を楽しんだ「こどもの日コンサート」＝５日、横浜市西区の横浜みなとみらいホールオーケストラの壮大な音色を楽しめる毎年恒例の「こどもの日コンサート」が５日、横浜みなとみらいホール（横浜市西区）で開かれた。公演制作を担ったのは、公募で集まった「中学生プロデューサー」。「時を超えて音楽とおどろう♪」をテーマに掲げ、神奈川フィルハーモニー管弦楽団や児童合唱団らが時代を超えた名曲を届けた。２