ドラマ『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系列毎週日曜夜10時15分）に志田未来さんとW主演している畑芽育さんインタビュー後編です。志田さんとの距離感について、そして第一話にゲスト出演された仲良しのマユリカ・中谷さんのお話もお聞きしました。 ©️ABCテレビ ――今回出演されているドラマ『エラー』は、第1話から衝撃的な展開があり話題を集めていますね。畑さんが演じている