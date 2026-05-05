「プロレス・全日本」（５日、後楽園ホール）「チャンピオン・カーニバル２０２６」に波乱が起こった。大会前半にＡブロック最終戦３試合が行われ、羆嵐を喉輪落としで破ったタロース、オデッセイを剛腕ラリアットで撃破した潮崎豪、宮原健斗を変形脇固めで下した真霜拳號、既に公式戦を終えていた斉藤レイが勝ち点８で並んだ。当該選手同士での対戦結果でも決着が付かないため、メインの第７試合終了後に１位通過決定戦、２位