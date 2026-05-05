image: generated at Flow 「Y2K」という言葉、最近よく見かけますね。「Y」はYear、「K」は1,000を表す単位のkiloからきていて、「Year 2000」の略称です。1990年代後半から2000年代にかけてのファッションやデザインへの注目が高まっていて、もちろんガジェットの世界も例外ではありません。スケルトンボディー、ビビッドな発色、アナログな操作感……ギズモードがこの半年で取り上げたY2K