3月に宮崎・えびの市の警察署に“落とし物”として届けられた子ブタ。「トントン」と名付けられ保護されていましたが、保管期限の2週間が過ぎても飼い主が現れず、警察は引き取り手を決めることに。トントンの新しい飼い主として選ばれたのは、牛の飼育農家の男性。保健衛生所の指導を受け、自宅でペットとして飼うといいます。これまでトントンのお世話をしてきた警察とのお別れの日。えびの警察署・米澤秀紀副署長：優しい方に引