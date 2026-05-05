5月3日、小泉今日子が代表を務める会社「株式会社明後日」がInstagramを更新。かねてから発信してきた政治的メッセージが垣間見える投稿に、共感が広まっている。「《今日は憲法記念日だ!》という文言とともに、猫が何やら、本をのぞき込んでいる写真が投稿されました。本には『第二章戦争の放棄』などと書かれており、その隣に『第九条』という文字が見えることから、日本国憲法の本だということがわかります。愛猫家で知ら