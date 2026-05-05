◆第３８回かしわ記念・Ｊｐｎ１（５月５日、船橋競馬場・ダート１６００メートル、良）ゴールデンウィーク開催名物、春の地方ダートマイル王決定戦が１３頭（ＪＲＡ６、南関東７）で争われた。クリストフ・ルメール騎手が騎乗のミッキーファイト（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父ドレフォン）は、単勝１・７倍の断然１番人気に推されたが２着。直線では堂々と先頭に立ったが、最後の最後にウィルソンテソーロ（牡７歳、美浦・