◆第３８回かしわ記念・Ｊｐｎ１（５月５日、船橋競馬場・ダート１６００メートル、良）

ゴールデンウィーク開催名物、春の地方ダートマイル王決定戦が１３頭（ＪＲＡ６、南関東７）で争われた。

クリストフ・ルメール騎手が騎乗のミッキーファイト（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父ドレフォン）は、単勝１・７倍の断然１番人気に推されたが２着。直線では堂々と先頭に立ったが、最後の最後にウィルソンテソーロ（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）にかわされてしまった。昨夏の帝王賞、ＪＢＣクラシック（船橋）に続くＧ１級３勝目とはならず。同馬は２０２１年５月５日生まれでバースデーＶとはならなかった。

前走の東京大賞典ではディクテオンとの競り合いに敗れたが、今年初戦だった。ルメール騎手はゴールドドリームで連覇した２０１８、１９年に続く同レース３勝目とはならなかった。

３番人気のウィルソンテソーロ（川田将雅騎手）が接戦を制して、ダートＧ１級３勝目（重賞６勝目）をマークした。勝ちタイムは１分３８秒６。

２着には１番人気のミッキーファイト（クリストフ・ルメール騎手）、３着には６番人気のロードフォンス（横山和生騎手）が入った。

クリストフ・ルメール騎手（ミッキーファイト＝２着）「３、４番手でいい感じで行けました。４角で手応えも良く勝つかと思いましたが、休み明けのぶん最後切れなかった。相手は強かったので改めて。ベストは１８００メートルですね」

横山和生騎手（ロードフォンス＝３着）「よく頑張ってくれたと思います。気温が上がってきてメンタル面やコンディションがちょっと難しくなるけど、今日は涼しかったので馬も機嫌が良さそうでした。いい内容だったと思います」