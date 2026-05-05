【達人のプラモ術】エアフィックス「1/144 SLS ARTEMIS」■祝！56年ぶりの月周回飛行2026年4月、アメリカの宇宙船「オリオン」が月上空を周回し、地球に無事帰還しました。有人月周回は1972年12月のアポロ17号以来となるので、実に53年ぶりでの快挙です！打ち上げから月周回、そして緊迫の大気圏突入での帰還。これは宇宙大好き少年（現オッサン）にとっては心躍る大興奮のイベントでした。1969年、小学5年生の宇宙大好き少年は