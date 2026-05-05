食の分野の最先端技術「フードテック」。新潟を、世界と戦えるフードテック企業の集積地としようとする取り組みが本格的に稼働した。その旗振り役の一人で食品大手「オイシックス・ラ・大地」の高島宏平社長は、「県民の参加がこの事業のカギを握る」と話す。新潟を拠点に何が起ころうとしているのか、取材した。 ■新潟を“フードテックタウン”に 4月16日に発足した「新潟フードテックタウン実行